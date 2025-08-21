Highland Dancing: een nieuwe uitdaging?

ZUIDLAREN – Elke week traint in Zuidlaren een groep dansers om beter te worden in Highland Dancing.

‘Highland Dancing?’ hoor ik u zeggen, ‘Wat is dat nou weer? Heeft het iets te maken met het Groningse Hogeland?’ Nee, daar heeft het weinig mee vandoen, alhoewel er wel een danseres vandaan komt. Maar het heeft alles te maken met de Schotse Hooglanden. Schotland is bekend om zijn doedelzakken en Schotse whisky, maar Schotland heeft nog meer te bieden, zoals de Schotse solodansen, genaamd Highland Dancing.



In Nederland zijn er een handvol plekken waar je Highland Dancing kunt leren. En Highland Dancing.nl is met hun danslocatie in de Ludinge in Zuidlaren, de enige plek in de noordelijk helft van Nederland.



Rare hobby

Alle dansers hebben zo hun eigen beweegredenen om mee te doen aan Highland Dancing. De een deed mee, verkleed en al, met een workshop op het Rapalje Zomerfolk festival en is na een proefles blijven hangen. Een ander is gek op Schotse muziek en zocht naar een manier om nog meer van doedelzakmuziek te kunnen genieten. En voor nog een ander is de combinatie van een workout en dansen de ideale manier om aan haar lichaamsbeweging te komen.



De dansers trainen elke dinsdagavond om mee te kunnen doen aan optredens en wedstrijden in binnen en buitenland. Maar ook als je minder hoge ambities hebt en gewoon lekker wil dansen kun je bij hen terecht. De dansen worden in groepsverband geoefend en aangeleerd op het eigen niveau. En alhoewel er vaak in groepsverband wordt opgetreden, zijn het eigenlijk solodansen en zo worden ze op een competitie ook beoordeeld.



Als je je nou in een van bovenstaande redenen herkent, of nog een andere reden hebt om mee te willen doen aan Highland Dancing, dan ben je van harte welkom op de open les op 2 september!



Zwaarden

Een van de bekendste Schotse dansen is de zwaarddans. Hierbij worden er twee zwaarden in een kruis op de grond gelegd en de danser springt hier afwisselend om en overheen in een steeds hoger tempo. Het verhaal gaat dat men in het Schotse leger deze dans deed voorafgaand aan een veldslag om de uitslag te voorspellen. Indien men het zwaard aanraakte, dan liep het niet goed af…. Maar tegenwoordig wordt deze dans nog steeds gedanst binnen het leger om o.a. conditie op te bouwen en accuraatheid te oefenen.



Wilt u meer weten over Highland Dancing.nl, de open les van 2 september, of weten hoe u op ze kunt stemmen? Ga dan naar www.highlanddancing.nl of mail naar highlanddancing.nl@gmail.com.

Bron: Isabelle Luyt-Noot

Catharina Glazenburg