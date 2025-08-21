DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Walchum
Bij een ongeval op de K147 bij Walchum is gistermiddag om 16.25 uur een 43 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd door een 35 jarige automobilist, die linksaf de Hasselbergstraße wou inslaan, over het hoofd gezien. De schade wordt op 5.000 euro geschat.
Bunde
De brandweer van Bunde is gistermorgen om 8.19 uur uitgerukt voor een buitenbrand in een tuin. Daar bleek een composthoop vlam te hebben gevat. De brandweer wist verdere uitbreiding van het vuur naar de heg en de tuin te voorkomen. De composthoop werd uit elkaar getrokken en verder afgeblust.
Later die dag heeft de brandweer van Bunde en Bunderhee op een akker aan de Schulstraße een tractor geblust. Verspreiding van het vuur over de akker kon worden voorkomen.
Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Papenburg
Tussen maandag en woensdag is bij een snackwagen aan de Deverweg ingebroken. Er werden een kassa met inhoud en meerdere flessen drank gestolen. De politie Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen 04961 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg