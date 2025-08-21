Noord Nederlands Orkest en Grasnapolsky lanceren OPMAAT in SPOT Groningen

GRONINGEN – Het Noord Nederlands Orkest, dat afgelopen weekend 20.000 festivalgangers op Lowlands wist los te krijgen met symfonische muziek, en ontdekfestival Grasnapolsky starten een nieuwe samenwerking met nieuw concept OPMAAT. In de ene zaal een meeslepende orkestrale versie van bijvoorbeeld een Hitchcock-soundtrack, in de andere experimentele pop van een Grasnapolsky act. Ontdek de kruisverbanden en laat je onderweg verrassen door kunstinstallaties, een dj of dansact. Dit is OPMAAT, de eerste editie van een nieuwe samenwerking tussen het Noord Nederlands Orkest en Grasnapolsky op 30 oktober in SPOT Groningen.

OPMAAT, in de muziektheorie de eerste noten voordat de hoofdmaat klinkt, is precies wat deze avond belooft: een aanzet tot iets nieuws. NNO en Grasnapolsky creëren met dit concept een vorm waarin nieuwsgierig publiek in een ongedwongen vrije setting een heel scala aan nieuwe muziek ontdekt.

In de Grote Zaal ervaar je hoe virtuoos, snel of verstild een orkest kan spelen. Geen uur stilzitten, maar met een biertje in je hand op gaan in de verschillende korte stukken uitgevoerd door het NNO op volle sterkte. In de Kleine Zaal programmeert Grasnapolsky typische Grasnapolsky acts, upcoming talenten in de opmaat naar de grotere podia en festivals of meer bekende, prikkelende artiesten die die weg juist al bewandeld hebben. En wie weet hoor je NNO-musici tussen de Gras-acts.

“Deze samenwerking is een geweldige match,” zegt Mariska Berrevoets, directeur van Grasnapolsky. “Het is heel bijzonder wat NNO op Lowlands teweeg heeft gebracht, de hele Alpha voltrekken en dat festivalpubliek op die manier mee krijgen. Wij zoeken met Grasnapolsky muzikale grenzen op en dagen het publiek uit om te ontdekken. Als we die twee samenbrengen, bundelen we de krachten om drempels te vervagen en publiek te prikkelen op een nog bredere ontdekkingstocht te gaan.”

“Afgelopen weekend op Lowlands merkten we weer hoeveel enthousiasme er is voor symfonische muziek in een andere context,” vult Marcel Mandos, artistiek leider NNO, aan. “Met Grasnapolsky creëren we opnieuw een andere unieke context voor symfonische muziek. Grasnapolsky heeft een krachtige, geheel eigen signatuur en een zeer betrokken fanbase. We zien ernaar uit met hen te bouwen aan een nieuwe kruisbestuiving van muzikale werelden in Groningen. OPMAAT wordt de plek in het Noorden waar klassiek en pop elkaar ontmoeten.”

Je zou het een mini festival kunnen noemen in de Oosterpoort: twee zalen – één programma met de uitgesproken sfeer en look & feel die je van Grasnapolsky gewend bent. Bezoekers bepalen hun eigen avond. Starten bij het orkest, doorlopen naar de Grasnapolsky acts, of andersom.

In de wandelgangen kun je verrast worden door een dj, kunst, installaties, theater of dans. De bars blijven open, de muziek gaat door, het publiek beweegt vrij.



Het Noord Nederlands Orkest, het symfonieorkest dat net zo makkelijk op Lowlands als in het Concertgebouw staat, speelt jaarlijks ruim 100 concerten door het hele land. Met 70 musici uit 14 landen staat het NNO bekend om zijn lef en veelzijdigheid.

Grasnapolsky is al meer dan 10 jaar de plek waar nieuw talent wordt ontdekt. S10, Froukje, Goldband: Grasnapolsky zag ze eerst. Het festival, normaal op bijzondere erfgoedlocaties, brengt nu dezelfde ontdekkingsdrang naar SPOT Groningen.

OPMAAT vindt plaats op 30 oktober 2025 in SPOT Groningen. De line-up van de eerste editie van OPMAAT wordt de komende weken bekend gemaakt.

Meer informatie op spotgroningen.nl

Bron: Grasnapolsky

Catharina Glazenburg