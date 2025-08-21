Opname kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 24 augustus zenden we een opname van zondagmorgen 3 augustus vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde uit.
Voorganger: Dhr. Leussink
Schriftlezing: Mattheüs 14 vers 13-14
Thema: “God zorgt voor ons”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 24 augustus uitgezonden en maandagavond 25 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs