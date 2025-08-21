Spelweek Boven Pekela: Talentenshow en Lampionoptocht maken avond compleet

BOVEN PEKELA – Tijdens de Spelweek in Boven Pekela was er gisteravond opnieuw volop plezier en talent te zien. In een tot de nok gevulde tent traden maar liefst veertien acts op, waarbij jong en oud hun talenten lieten zien. Van zang en dans tot verrassende optredens: het publiek genoot zichtbaar.
Na de talentenshow volgde de inmiddels traditionele lampionoptocht, compleet met fakkels. Voor veel kinderen was dit extra bijzonder, omdat zij dit jaar voor het laatst konden meedoen. De sfeervolle tocht werd opgeluisterd door vrolijke lampionnen en eindigde in een feestelijke afsluiting.
Confetti, vuurwerk en een zee van lachende gezichten maakten de avond compleet. De Spelweek blijft zo een hoogtepunt voor Boven Pekela en omgeving, waar saamhorigheid en plezier centraal staan.
Bron en foto’s: Esther Boekholt
Catharina Glazenburg