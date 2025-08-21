Taal verbindt: activiteiten en gezelligheid tijdens de Week van Lezen en Schrijven

GEMEENTEN WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Van 9 t/m 16 september vieren we de Week van Lezen en Schrijven. Een week vol activiteiten waarin we laten zien dat taal verbindt en iedereen mee kan doen. Of je nu zelf wel eens moeite hebt met lezen en schrijven, of juist anderen wilt ontmoeten en ondersteunen: samen maken we er een feest van. Het Taalhuis organiseert wandelingen, creatieve workshops, een lunch met soep en broodjes en bingo. Gratis en voor iedereen in de regio.
Dinsdag 9 september – Stadskanaal
10.00 uur – Puzzelwandeling
Een wandeling van 3 km door Stadskanaal, samen met de Taalhuiscoördinator. Onderweg zijn er vragen en opdrachten en is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Startpunt: Bibliotheek Stadskanaal.
12.30 uur – Letterlunch & Bingo
Soep met broodjes en een vrolijk bingospel met letters in plaats van cijfers, waarbij (kleine) prijzen zijn te winnen. Ook los van de wandeling te bezoeken.
Woensdag 10 september – Bellingwolde
10.00 uur – Workshop Knip, plak & dicht!
Maak je eigen knipselgedicht. We knippen woorden uit tijdschriften en kranten. Met deze woorden maak je een gedicht door ze op papier te plakken. Je mag je gedicht versieren met plaatjes. Het wordt een gezellige ochtend en je hebt geen ervaring nodig. Iedereen kan meedoen! Met koffie, thee en iets lekkers.
12.30 uur – Letterlunch & Bingo
Ook hier: soep, broodjes en een gezellige letterbingo.
Maandag 15 september – Ter Apel
10.00 uur – Workshop Knip, plak & dicht!
Dezelfde creatieve workshop als in Bellingwolde, maar dan in de vernieuwde kringloopwinkel van Wedeka in Ter Apel.
Dinsdag 16 september – Ter Apel
13.00 uur – Puzzelwandeling
Een wandeling zoals in Stadskanaal, met startpunt Bibliotheek Ter Apel. Inclusief koffie of thee bij het Boschhuis.
Over het Taalhuis
Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de bibliotheek, welzijnsorganisatie(s) en sociale werkplaatsen. In het Taalhuis helpen vrijwilligers mensen één-op-één en gratis met taal, rekenen of digitale vaardigheden.
Iedereen is van harte welkom om in deze week mee te doen. Aanmelden is gewenst via e-mail naar n.mulder@biblionetgroningen.nl of door een berichtje te sturen via WhatsApp/Signal naar 06-15083054.
Bron: Harma de Roo
Catharina Glazenburg