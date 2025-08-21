Vanavond Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…
Vanavond in het programma Muziek uit het leven van…..Bert Zuurman uit Blijham.
Hij heeft muziek van o.a. Cindy & Bert, Earth Wind and Fire, Bee Gee, Susan en Freek en nog veel meer.
Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma Muziek uit het leven van……..
Presentatie Willy Tiekstra en Gert Wubs doet de techniek.
Wilt u ook een keer mee doen aan het programma, stuur dan een mail naar:
muziekuithetlevenvan@radiowesterwolde.nl
Catharina Glazenburg
Bron: Willy Tiekstra