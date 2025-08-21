Venus Records (deel 2)/Toppyjazz aflevering 299)

Deze week gaan we verder met een bezoek aan die fantastische Japanse platenmij VENUS RECORDS.
We ontmoeten Eddie Higgins, Meredith D’Ambrosio, Tori Amos en o.a. Stanley Cowell. Veel luisterplezier!
Playlist :
01 – Satin Doll – Eddie Higgins (album Eddie Higgins)
02 – Summer Wind – Nicole Henry-Eddie Higgins (album Teach Me Tonight)
03 – Dance only With Me – Eddie Higgins (album You Don’t Know What love Is)
04 – Love Is Not A Game – Meredith D’Ambrosio (album Love Is Not A Game)
05 – Night and Day – Edddie Higgins Quartet (album My Foolish Heart)
06 – Bonita – Eddie Higgins (album Speaking of Jobim)
07 – Bliss – Tori Amos (album To Venus and Back)
08 – Girl – Tori Amos (album To venus and Back)
09 – But Not For Me – Ken Peplowski Quartet (album Memories of You )
10 – La Mer – Gianni Basso & Renato Sellani (album Body and Soul)
11 – Dancers in Love – Stanley Cowell trio (album Dancers in Love)
12 – I Never Dreamed – Stanley Cowell trio (album Dancers in Love)