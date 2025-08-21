Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Weende

WEENDE, VLAGTWEDDE – Woensdag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Weende, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Op woensdag 20 augustus ging de wandeling van WandelenWerkt van start bij MoeNieks in Weende. Hier stond zoals gewoonlijk vanaf 8.45 uur de koffie met huisgemaakte koeken weer klaar en konden de deelnemers, die zich vooraf hadden opgegeven, zich weer melden bij de wandelcoaches.

De eerste groep vertrok om 9.15 uur en wandelde richting de Molenkampweg. Hierbij passeerden een oude boerderij van, vroeger de familie Wijbeling. Vroeger stonden er in Weende een aantal oude boerderijen t Bruiningh en t Wijbeling dus. Ook waren er een aantal boerderijen die de duiding Erve mochten voeren. Te denken valt hierbij aan Erve Boelmans en Erve Eemsingh.

Bij aankomst werden de wandelaars hartelijk welkom geheten door de eigenaar van MoeNieks. Trots vertelde hij dat er kort geleden achter was gekomen dat hun huis vroeger ook een Arve was geweest. namelijk Arve Huistingh. En deze aanduiding prijkt nu weer fier op het toegangshek naar de tuin.

Vanaf de Molenkampweg sloegen de wandelaars de Osseveldweg in. In vroegere jaren was het heel gebruikelijk dat er ook gebruik gemaakt werd van ossen voor het bewerken van het land. Deze werden aan het einde van de dag niet meegenomen naar de boerderij, maar in de buurt een weiland in gedreven om zich daar vol te vreten en te overnachten, om de volgende ochtend opnieuw te worden ingezet. Bekend is dat er bij Veele, in het Barlagerbroek, een stuk grond is dat de Ossekamp werd genoemd, omdat het ook voor dit doel werd gebruikt. Aannemelijk is dus dat er in de buurt van Weende ook een Osseveld is geweest en dat deze weg daar naartoe leidde.

Via de Osseveldweg ging het richting Liefstinghbroekbos. De naam zegt het al: een broekbos. Een broekbos is een permanent nat en plaatselijk overstroomd bos. Deze bossen komen voor in heel Europa, maar speciaal in beekdalen en veengebieden. Veel van de broekbossen zijn al verdwenen en die er nog zijn worden zwaar beschermd. Dit Liefstinghbroekbos is beroemd geworden omdat hier de zeer zeldzame Zweedse Kornoelje voorkwam. Het werd al genoemd in 1590 Op 24 januari werd vanuit de goederen van Elisabeth Addinga, wie heeft er niet van gehoord, aan haar zoon Jurgen Lewe toegedeeld: : “die helffte van ’t busch mit sijne eijckelscharen gronde toebehoeren en gerechticheijden genoempt Lievestinge broeck”. Dit bos behoorde toe aan erve Liefstingh in Weende, dat voor het eerst genoemd werd op 31 juli 1474 als Levestinghus. Later was dit bos in bezit van H.I. Schönfeld, de toenmalige voorzitter van waterschap Westerwolde. Hij had het gekocht van J.Hommes, een nazaat van de familie Liefstingh. Vanaf 1937 is het in bezit van Natuurmonumenten.

De wandeling ging verder richting het volgende broekbos, het Metbroekbos. Hier werd een korte drinkpauze gehouden om vervolgens via het stroomgebied van de Ruiten Aa richting de Doene Esweg te gaan. Hier ging de wandeling langs de plek die de Hillege Stoule wordt genoemd. Dit is een rustpunt van de processies die in de late middeleeuwen plaatsvonden en door de velden en landerijen trokken. Deze werden gehouden om Gods zegen over de vruchten en gewassen af te smeken. Op plaatsen waar pauze werd gehouden werd door de pastoor rituele handelingen verricht en werd er gezongen en gebeden. Deze plekken werden “Heilige stoel” genoemd, oftewel ” Hillige Stoule “.

Weer bij MoeNieks, oftewel de Arve Huistingh, aangekomen stond voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Verslag en foto’s: Jan Bossen

Catharina Glazenburg