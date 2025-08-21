Video Spelweek Boven Pekela viert 25-jarig jubileum

BOVEN PEKELA – Al 25 jaar lang zetten tientallen vrijwilligers zich in om de Spelweek in Boven Pekela mogelijk te maken. Wat ooit begon op een boerenerf, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt waar jong en oud samenwerkt om kinderen een onvergetelijke week te bezorgen.
Zo’n vijftig vrijwilligers, van 14 tot 80 jaar, maken het evenement mogelijk. Veel van hen deden zelf ooit mee als kind en staan nu als leiding klaar voor de nieuwe generatie.
Ferdy Venema, die vanaf het begin betrokken is, ziet de Spelweek elk jaar verder groeien. “We zijn in 2001 heel klein begonnen op een veld van een boer, en kijk nu: een feesttent, springkussens, schuimkanon, stoepkrijtwedstrijd en 130 kinderen die zich de hele week kunnen vermaken. Het is prachtig om te zien dat ze genieten. Daar doen we het voor.”
De Spelweek is volledig uitverkocht en leeft enorm in het dorp. Hoogtepunten zijn de spookjacht, de parade en natuurlijk de traditionele komst van de ‘koningin van Boven Pekela’, een verklede vrijwilliger die dit jaar weer in stijl arriveert met een Rolls Royce.
“Al 25 jaar draait het hier om één ding,” besluit Venema trots. “Samen plezier maken.”
Malou Vos