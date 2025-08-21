Winnaars Vakantie PekelPuzzel in het zonnetje gezet

OUDE PEKELA – De drie gelukkige winnaars van de Vakantie PekelPuzzel zijn vanochtend door wethouder Reiny Kuiper verrast met hun welverdiende prijs: een exclusief Pekela-pakket, inclusief een luchtfoto van één van de Pekela’s.
De puzzel, die de afgelopen weken via social media en het Streekblad te volgen was, bestond uit zestien historische foto’s van de gemeente. De eerste letters van de juiste antwoorden vormden samen de toepasselijke spreuk: “Pekela, Gewoon Goud!”
Uit de vele inzendingen kwamen drie winnaars uit de bus:
- Sietze Graver
- Bea Mook
- Marga Rendering
De prijsuitreiking vond plaats in een feestelijke sfeer, waarbij wethouder Kuiper de deelnemers prees voor hun kennis van de lokale geschiedenis en hun enthousiasme om mee te doen.
De puzzeltocht door Pekela werd mede mogelijk gemaakt dankzij de prachtige historische beelden van de Groninger Archieven. De gemeente bedankt alle deelnemers voor hun inzet en feliciteert de winnaars nogmaals van harte.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg