FC Groningen Fandag brengt voetbalfeest naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Vandaag stond het centrum van Stadskanaal volledig in het teken van de FC Groningen Fandag. Het winkelgebied veranderde in een levendig voetbalplein waar fans en voetballiefhebbers konden deelnemen aan uiteenlopende voetbalactiviteiten.
Bezoekers konden hun voetbaltalent tonen bij het gatendoek en het reusachtige dartboard. In de pannakooi draaide alles om techniek en snelheid. Ook FC Groningen-merchandise was volop verkrijgbaar.
Tijdens het bezoek van de fotograaf was het nog rustig in het centrum en was mascotte Groby nog niet gearriveerd. Later op de dag zorgde hij voor extra plezier en fotomomenten met de jongste supporters.
De Fandag bracht het stadiongevoel naar het hart van Stadskanaal. Met sport, spel en gezelligheid bood het centrum een actieve en sfeervolle dag uit, waarbij bezoekers ook konden genieten van de winkels en horeca.
Foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg