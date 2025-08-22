Fotografeer & beleef het bloeiende Eexterveld

ANDEREN – Laat je op zondag 7 september 2025 inspireren door deze kleurrijke fotografiewandeling door het Eexterveld. We starten om 10.00 uur bij het informatiebord aan de Anlooërweg bij Anderen en trekken samen het veld in, op zoek naar de mooiste beelden én verhalen van dit bijzondere natuurgebied.
Het Eexterveld is het brongebied van het Scheebroekerloopje, een van de schilderachtige beekjes in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Door zorgvuldig natuurbeheer, waaronder aangepaste begrazing, is het gebied uitgegroeid tot een botanisch juweel. Hier bloeien zeldzame soorten als de Klokjesgentiaan en de delicate Draadgentiaan – een lust voor het oog én voor de lens.
Tijdens de excursie ligt de focus op landschaps- én macrofotografie, met bijzondere aandacht voor de bloeiende flora. Neem dus je camera mee en – als je die hebt – een macrolens of korte telelens voor close-ups van bloemenpracht.
Geschikt voor zowel beginnende als gevorderde fotografen én natuurliefhebbers die met andere ogen willen leren kijken.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg