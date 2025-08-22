Groots Symfonisch Concert in Grote kerk Wildervank

WILDERVANK – Met dit feestelijk concert viert de PKN Wildervank de restauratie van de Jugendstilramen in de kerk. Na ruim een eeuw stralen ze weer als vanouds – met zonlicht, vogels en het Veenkoloniale landschap als decor. Dat wordt gevierd! En hoe! Je bent uitgenodigd!

Vier, bewonder en beleef dit grootse concert mee met het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher. Centraal staat de finale van Saint-Saëns’ iconische Symfonie no. 3, ook wel de ‘Orgelsymfonie’ genoemd, een werk dat tijdloos lijkt te zijn, toegankelijk is en mede daardoor een groot publiek kent. Ooit inspireerde deze symfonie tot het popnummer ‘If I Had Words’ van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Iedereen kent vast het terugkerend thema.

Deze symfonie met zijn bombastische finale eist een groot concertorgel waardoor dit werk zelden kan worden uitgevoerd. Het kan juist in de Grote kerk gerealiseerd worden omdat daar een geschikt en bijzonder orgel aanwezig is. Jochem Schuurman uit Drachten is de organist die dit onovertroffen werk samen met het VKSO zal gaan uitvoeren.

Vooraf klinkt romantisch werk uit het fenomenale klassieke repertoire van Brahms en komen ook legendarische filmhits aan bod van John Williams en Hans Zimmer! Wat dacht je van een vleugje magie van ‘Harry Potter’, de spanning van ‘The Pacific’, het avontuurlijke ‘Pirates of the Caribbean’ en het meeslepende ‘Far and Away’!

Dat dit concert juist in de Grote kerk plaatsvindt is geen toeval: de kerk is voor het orkest vertrouwd, het orgel is uniek en de akoestiek indrukwekkend!

Na afloop word je een hapje en drankje aangeboden

Vier, beleef en bewonder je dit grootse concert met ons mee?

13 september 2025

Grote Kerk

Raadhuisstraat 8 Wildervank

Aanvang: 20.00 uur I Inloop vanaf:19.30 uur

Entree: Dit concert word je aangeboden! Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zie ook: www.vkso.nl

Bron en foto’s: Helma Leutscher en Wim de Olde

Catharina Glazenburg