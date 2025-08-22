Kinderen hebben opnieuw een fantastische dag bij de Spelweek in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – Gisteren was het bij de Spelweek de dag van de spellen en de spelshows. Kinderen hebben eerst nog flink geknutseld aan hun hutten en daarna zijn er leuke, sportieve behendigheidsspelletjes gespeeld en deden de kinderen mee aan Doet-ie-het-of-doet-ie-het-niet en het 2.000 snoepjes spel.
Daarna was het aan de vrijwilligers om voorbereidingen te treffen voor een leuke sprookjes tocht en een spannende spooktocht. En met een groot aantal sprookjes figuren en spoken in het bos en de straten van Boven Pekela is er weer heerlijk gegild, gegriezeld en gelachen.
Info en foto’s: Esther Boekholt
Catharina Glazenburg