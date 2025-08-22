DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Sinds 15 augustus 22.00 uur wordt vanuit het Marienstift in Papenburg de 14 jarige Angelina Köhler vermist. Angelina is ongeveer 165 cm lang, slank, heeft lang blond haar en draagt ​​opvallend veel wenkbrauwmake-up. Haar huidige kleding is onbekend. Vanwege een gehoorbeperking is ze afhankelijk van gehoorapparaten. Iedereen die Angelina heeft gezien of informatie kan verstrekken over haar verblijfplaats, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Update: Angelina is in goede gezondheid aangetroffen

Op woensdag 20 augustus 2025 omstreeks 16.30 uur ontstond er een woordenwisseling tussen twee bestuurders op de Birkenallee ter hoogte van huisnummer 153. Volgens de huidige informatie raakten een BMW-bestuurder en de bestuurder van een Audi in conflict over een eerdere verkeerssituatie. Deze woordenwisseling leidde tot verbale en fysieke confrontaties. Door het gedrag van de twee bestuurders ontstond er een file op de weg. Niet-betrokken verkeersdeelnemers konden de twee uiteindelijk van elkaar scheiden. De BMW-bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval. Meerdere getuigen zouden het incident hebben waargenomen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Woensdagochtend vond omstreeks 8.50 uur op de parkeerplaats van medisch centrum Carre aan het Hauptkanal links een aanrijding plaats. Een getuige zag een 80-jarige bestuurder een daar geparkeerde minibus beschadigen – vermoedelijk een Ford of een vergelijkbaar busje met een Nederlands kenteken (fragment: TLL-…). De getuigenverklaringen maakten het mogelijk de verantwoordelijke te identificeren. De eigenaar of bestuurder van het beschadigde voertuig is echter nog niet bekend. Vermoedelijk heeft het betrokken voertuig schade aan de achterzijde opgelopen. De politie Papenburg verzoekt de eigenaar van het betrokken voertuig en eventuele getuigen contact met hen op te nemen via 04961/9260.

Fresenburg

Donderdag omstreeks 12:45 uur vond op de kruising van de K131 en de Alte Dorfstraße in Fresenburg een ongeval plaats, waarbij twee mensen gewond raakten. Volgens de huidige informatie wilde een 18-jarige vrouw in een Fiat 500 vanaf de K131 linksaf de Alte Dorfstraße inslaan. Ze zag echter een tegemoetkomende BMW over het hoofd, bestuurd door een 40-jarige vrouw. Beide bestuurders raakten gewond; de 18-jarige raakte lichtgewond, de 40-jarige ernstig gewond. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, waarvan de materiële schade wordt geschat op ongeveer € 6.000.

Sögel

Donderdagochtend omstreeks 9.10 uur vond bij een kledingwinkel aan de Clemens-August-Straße in Sögel een diefstal plaats. Een nog onbekende dader stal ongeveer tien kledingstukken van een kledingrek voor de winkel. Hij vluchtte vervolgens te voet richting kasteel Clemenswerth. De dader is een man, slank gebouwd en ongeveer 1,75 tot 1,85 meter lang. Hij droeg een beige shirt en een korte broek. De schade bedraagt ​​ongeveer 100 euro. Getuigen met informatie over de dader worden verzocht contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/9345-0.

Meppen

Tussen woensdag 16.30 uur en donderdag 07.15 uur vonden er in Meppen verschillende diefstallen uit bedrijfsauto’s plaats. Tussen 03.09 en 03.46 uur drongen de daders een bedrijfsauto aan de Georg-Wesener-Straße binnen en stalen hoogwaardig Hilti-gereedschap ter waarde van ongeveer € 4.300,-.

Tussen 18.30 en 05.20 uur sloegen de daders op een perceel aan de Windthorststraße twee ruiten van een bedrijfsauto in en stalen diverse gereedschappen, met een waarde van ongeveer € 2.500,-. Tussen 16.30 en 06.50 uur werd ter hoogte van de Georg-Wesener-Straße 52 een VW Crafter opengebroken. Er zijn diverse gereedschappen ter waarde van ongeveer € 4.000,- gestolen. Tussen 17.15 uur en 07.15 uur drongen de daders aan de Stadtheidestraße, vlakbij de protestantse kerk, een bedrijfswagen binnen. Ze stalen voornamelijk Makita-gereedschap en -accessoires. De schade bedroeg ongeveer € 1.650,-. Of de misdrijven verband met elkaar houden, wordt momenteel onderzocht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.

Lathen

Woensdag vond omstreeks 15.40 uur op de K164 tussen Emmeln en Lathen een ernstig verkeersongeval plaats. Een 36-jarige man reed op zijn bromfiets toen hij werd ingehaald door een donkere auto. Na de inhaalmanoeuvre kwam de auto zo dicht bij de motorrijder dat deze naar rechts van de weg raakte en viel. De 36-jarige raakte ernstig gewond en had medische behandeling nodig. De nog onbekende bestuurder reed door zonder de gewonde te verzorgen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren via 05932/72100.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg