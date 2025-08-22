Luchtacrobatiek met modelvliegtuigen in Stadskanaal

STADSKANAAL – De modelvliegclub Stadskanaal en Omstreken organiseert van 21 t/m 24 augustus 2025 een spectaculaire Fly-in op hun ruime vliegveld aan de Kijlsterweg 23. Tijdens dit evenement is iedereen welkom om kennis te maken met de wereld van het modelvliegen.
De club, die momenteel 30 leden telt, biedt zeven dagen per week de mogelijkheid om te vliegen, met gezamenlijke middagen op woensdag en zondag. Naast het reguliere vliegen worden er ook indrukwekkende luchtacrobatische stunts uitgevoerd. Vliegtuigen vliegen op de kop, maken scherpe spiralen naar beneden en schieten als koorddansers recht omhoog – soms slechts een meter boven de grond.
Tijdens eerdere bijeenkomsten genoten bezoekers van een grote variatie aan vliegtuigen: van elektrische modellen tot toestellen met benzinemotoren van wel 125 cc. Het spektakel trok deelnemers uit de regio, maar ook uit Friesland en Duitsland.
Bezoekers kunnen tijdens de Fly-in niet alleen genieten van het kijken naar de vluchten, maar ook zelf kennismaken met de sport. Het clubhuis is van alle gemakken voorzien en biedt een gezellige plek om bij te praten en ervaringen te delen.
Datum: 21 t/m 24 augustus 2025
Locatie: Kijlsterweg 23, Stadskanaal
Voor wie: Vliegers én toeschouwers zijn van harte welkom!
Bron en foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg