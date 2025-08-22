Programma Lichtweek Wedde 2025

WEDDE – Van 1 t/m 6 september 2025 verandert Wedde in een schitterend spektakel vol glitter, glamour en de bruisende sfeer van Las Vegas; het thema van dit jaar. Denk aan sprankelende lichtjes, casinothema’s en een onvergetelijke ambiance vol show en entertainment.
De Lichtweek wordt voor de 66ste keer georganiseerd. Ook dit jaar weer met een bomvol programma, met dartwedstrijden, een optocht, braderie, bingo, kinder- en seniorenmiddag, Heel Wedde Bakt, Wedde Got Talent, dorpswandeling, BBQ, Pubquiz, muziek en een fietstocht. De officiële opening is maandag 1 september na de optocht om 20.30 uur in de feesttent.
Hieronder vindt u het programma.
Ook is er op zaterdag 6 september een zeskamp op het voetbalveld. Aanvang 13.00 uur.
Op zondag 7 september organiseren de Burchtschutters Konings- en Keizerschieten. Tevens zal er gestreden worden voor het Kinderkoningschap en door de jeugd van 13 – 18 jaar voor het Jeugdkoningschap. Vanaf 13.00 uur bij het clubgebouw. Zaterdag 30 augustus is er Koningsbal in de feesttent.
