RTV Westerwolde zendt live vanaf het Oogstfeest in Onstwedde uit

ONSTWEDDE – Zaterdag staat de locatiewagen van RTV Westerwolde bij het Oogstfeest in Onstwedde. Van 9.00 tot 13.00 uur worden de programma’s Dieversoatsie en Brunchroom live uitgezonden.
Van 9.00 tot 11.00 uur kunt u luisteren naar het programma Dieverdoatsie/Op ain Kneie, gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo. Naast streektoalmeziek, spreuk van de zoaterdag, verhoal oet dideldom.nu en de dieverdoatsie agenda, verzorgt hij een sfeerimpressie van het hele gebeuren en is hij om 10.00 uur bij de opening van het Oogstfeest door burgemeester Klaas Sloots. Gert Wubs zorgt voor de techniek.
Het programma Brunchroom wordt van 11.00 tot 13.00 uur uitgezonden. Naast de vaste programmaonderdelen als de krantenkoppen, het weer en de activiteitenagenda gaan Henk Guchelaar en Geert Smit in gesprek met standhouders en bezoekers van het Oogstfeest. Simon Noor is verantwoordelijk voor de techniek.
U vindt de locatiebus achter de schuur op het veld.
Een bezoek aan het Oogstfeest in Onstwedde biedt vermaak voor het hele gezin. Vele oude ambachten, een grote oldtimershow, een braderie met vlooienmarkt, shows met honden, diverse kinderactiviteiten en een Boeren Boeldag. Het Oogstfeest vindt zaterdag 23 augustus van 10.00 tot 17.00 uur plaats op het Evenemententerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde.
Het programma van Oogstfeest 2025
9.00-17.00 uur – rommel- en vlooienmarkt
10.00 uur – officiële opening door burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal
10.00-17.00 uur – braderie en oogstmarkt
– demonstraties van vele tientallen oude ambachten door Onstwedder Gaarv’n
– bakken van vers brood in een houtgestookte veldoven
– spekdikken bakken
– demonstraties boomzagen met een antieke zaagmachine
– demonstraties ‘Hoe de was was’ door vrijwilligers Oogstdag Lhee
– oldtimershow met antieke tractoren, bromfietsen, motoren, personenauto’s en vrachtwagens
– machinaal koren dorsen met authentieke dorsmachines
– optredens van clown
– springkussen
– kinderbraderie
– stokbroodjes bakken op houtvuur
13.30 uur – Groninger Boeren Boeldag , bezichtiging goederen vanaf 13.00 uur
diverse tijdstippen
– demonstraties met honden
– modeshow
– livemuziek door Miranda & The Music Boys, shanty- en amusementskoor ‘t Kompas en een draaiorgel
17.00 uur – einde van de festiviteiten
Catharina Glazenburg