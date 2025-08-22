Spelweek Boven Pekela 2025: een week vol spel, plezier en herinneringen

BOVEN PEKELA – De jubileumeditie van de Spelweek Boven Pekela zit er weer op. Een week lang genoten kinderen, vrijwilligers en bezoekers van creatieve activiteiten, sportieve uitdagingen en gezellige momenten.
De slotdag verliep vandaag voorspoedig. Alle hutten werden afgebroken en het terrein werd opgeruimd. Daarna mochten de kinderen hun eigen broodje bakken bij de vuurtonnen op het terras van De Riggel – een gezellige afsluiting van een geslaagde week.
Een week om nooit te vergeten
De jubileumeditie van de Spelweek bracht niet alleen veel plezier, maar zorgde ook voor nieuwe vriendschappen en onvergetelijke herinneringen.
Met dank aan Esther Boekholt voor de foto’s en de informatie.
Catharina Glazenburg