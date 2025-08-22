Spetterende start van 55e Internationaal Waterpolotoernooi bij Moekesgat

TER APEL – Onder een bewolkte zomerzon is vrijdag 22 augustus 2025 de 55e editie van het Internationaal Waterpolotoernooi van ZEPTA van start gegaan. Het Moekesgat in Ter Apel vormt dit weekend opnieuw het bruisende decor voor sport, feest en internationale gezelligheid.
Dit jaar doen maar liefst 127 teams uit 8 verschillende landen mee. Van eredivisiespelers tot recreatieve teams: alle niveaus zijn vertegenwoordigd en dat maakt het toernooi uniek in Nederland. Op de camping en rondom het zwembad heerst een gemoedelijke festivalsfeer waar sport en plezier hand in hand gaan.
Vrijdag: sport en spektakel
Hoewel de eerste officiële wedstrijden pas op zaterdag worden gespeeld, stond vrijdag al volledig in het teken van ontmoeting, voorbereiding en feest. Teams troffen elkaar op het terrein, verkenden de velden en maakten zich klaar voor twee dagen topwaterpolo.
’s Avonds barstte het feestterrein los met de Buurman & Buurman Show, waarbij honderden bezoekers mee gaan zingen, dansten en zullen genieten van de typische ZEPTA-sfeer die dit toernooi al 55 jaar kenmerkt.
Een internationaal karakter
De kracht van het toernooi zit niet alleen in het sportieve programma, maar ook in de internationale samenstelling. Zo zijn er dit jaar teams uit o.a. Duitsland, België, Polen en Tsjechië afgereisd naar Ter Apel. “Het is geweldig om te zien dat sport en gezelligheid mensen uit heel Europa samenbrengen,” aldus de organisatie.
Wat komt er nog?
Zaterdag om 08.00 uur gaan de eerste wedstrijden van start. De toegang is gratis. De hele dag door wordt er gespeeld op verschillende velden, tot laat in de middag. ’s Avonds zorgt een DJ voor een knallend feest op de camping.
Zondag volgen de finales: om 13.00 uur de damesfinale en om 14.00 uur de herenfinale. Daarna wordt duidelijk wie zich winnaar mag noemen van deze jubileumeditie.
Met de succesvolle eerste dag is de toon gezet: Ter Apel kan zich dit weekend opmaken voor een sportief en feestelijk hoogtepunt dat nog lang in de herinnering van deelnemers en bezoekers zal blijven.
Bron en foto’s: André Dümmer
Catharina Glazenburg