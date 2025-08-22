Spetterende start van 55e Internationaal Waterpolotoernooi bij Moekesgat

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 22 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | MEER ZON IN WEEKEND

Het wordt een tamelijk bewolkte dag want veel opklaringen zijn er niet en zo af en toe kan er een drup regen of motregen vallen. Het is ook fris met vanochtend temperaturen van 14 tot 17 graden en vanmiddag een maximum van 18 of 19 graden. Veel wind is er niet want er staat vanmiddag maar windkracht 2 tot 4 uit noordwest tot west.

Vannacht koelt het af tot rond 11 graden en dan wisselen opklaringen af met een enkele bui. Morgen is een buitje ook nog wel mogelijk maar het is dan heel redelijk weer met zonnige perioden en wat stapelwolken. Maximum morgen rond 18 graden en een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Zondag wordt een mooie dag en misschien dat het niet he-le-maal droog is, maar er is vaak zon en het wordt 19 of 20 graden met weinig wind. Na het weekend is het op maandag zonnig met maxima rond 22 graden, dinsdag wordt het zelfs 25 graden. Daarna is er kans op enkele buien maar het blijft dan vrij warm.