Stichting Bovem gaat rondploegen in Bourtange

BOURTANGE – Aanstaande zaterdag wordt met historische trekkers een akker in Bourtange geploegd.
Aanstaande zaterdag gaan leden van Stichting Bovem met historische trekkers rondploegen. Dit vindt plaats op een akker van 14,5 ha van de familie Pepping, aan de Vlagtwedderstraat 48 in Bourtange.
Aanvang 10.00 uur.
Oogstfeest
Andere leden van Stichting Bovem doen mee aan het 44e Oogstfeest Onstwedde van Onstwedder Gaarv’n.
Hier zijn demonstraties van allerlei oude ambachten, demonstratie van dorsmachines, een Oogstmarkt, Boeren Boeldag, oldtimershow, vlooienmarkt, live-muziek, er worden broden en spekdikken gebakken en nog veel meer. Het Oogstfeest is op het Evenementenerrein aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde, van 10.00-17.00 uur.
Bron: Jan Borg en Onstwedder Gaarv’n
Catharina Glazenburg