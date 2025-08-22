Unieke verdiepingscursus eetbare wilde planten

REGIO – De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die interesse hebben in eetbare wilde planten. Na het volgen van een cursus over eetbare wilde planten of meedoen aan een plantenwandeling laten zij vaak eetbare wilde planten staan in hun eigen tuin. Daar heeft men niet alleen zelf maar ook bijen en vlinders veel profijt van. Heb jij zelf al ervaring met eetbare wilde planten en heb je behoefte aan nieuwe inspiratie, verdieping, en wil je nieuwe ontdekkingen doen? Dan is de geheel nieuwe verdiepingscursus van In Het Wilde wellicht iets voor jou.
Verrassende planten en interessante onderwerpen komen aan bod. Je leert planten als Canadese fijnstraal, grote klis en grote kaardenbol herkennen en gebruiken. We maken kruidenbier en kruidenwijn, gaan aan de slag met fermenteren van eetbare wilde planten en maken wilde plantensap. Ook leer je om een wilde kruidenbrood in de Dutch oven te maken en zetten we thee van kweekgras. Tijdens de cursus ga je zelf een tinctuur en een serum van wilde planten maken. Naast veel inheemse planten leer je ook niet-inheemse planten zoals de Griekse alant en meesterwortel, kennen en gebruiken. De verdiepingscursus start in september.
Praktijkdagen
Tijdens de meeste praktijkdagen gaan we in de ochtend op struintocht en ‘s middags aan het werk om eetbare wilde planten te verwerken. We brengen onder andere een bezoek aan Voedselboskwekerij Arborealis in Wilhelminaoord, de Heemtuin in Muntendam, bossen rondom Elp en het Hunzedal. We houden opdrachtenwandelingen en gaan koken met eetbare wilde planten op kampvuur. We genieten van lekkere tussendoortjes, wildpluk thee en wilde kruidendranken.
Theorielessen
De theorielessen worden op woensdagavond in Kostvlies (Gasselte) gegeven. We werken verschillende thema’s uit, je verdiept jouw plantenkennis, en er is ruimte voor uitwisseling. Voor wie niet in de gelegenheid is om de theorielessen live bij te wonen, is het mogelijk om op dinsdagavond online theorielessen te volgen.
