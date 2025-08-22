Video: Nieuwe trommelgroep in Westerwolde zoekt leden

WESTERWOLDE – In de gemeente Westerwolde wordt gewerkt aan een nieuwe marching snaredrumgroep. Snaredrums, tenordrums en cymbals vormen de basis, maar volgens initiatiefnemer Piet Wouterse uit Wedde draait het om meer.
“Je kunt het vergelijken met een tamboerkorps, maar wij geven er een eigen stijl aan,” zegt Wouterse. “Naast ritme is er veel aandacht voor show: stokhoogtes, beweging en expressie. Het instrumentarium staat klaar, nu de mensen nog.”
De groep zoekt slagwerkers en percussionisten vanaf 16 jaar die het leuk vinden om op een andere manier met muziek bezig te zijn. Bij voldoende aanmeldingen volgt een informatiebijeenkomst.
Aanmelden kan via Piet Wouterse: 06 – 1560 53 95 of tgw.westerwolde@gmail.com.
Malou Vos