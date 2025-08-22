Viering van de Natuur bij De Cleyne Hortus tijdens het landelijke Fête de laNature

NIEUW-BEERTA – De Natuur en Moeder Aarde wordt op 5 en 7 september bij De Cleyne Hortus tijdens het landelijke Fête de la Nature gevierd. Tijdens dat landelijke festijn wordt de natuur overal extra in het zonnetje gezet.

Wat kun je bij deze Cleyne Hortus daarvan verwachten?

De middeleeuwse tuinen hebben al heel veel te vertellen. Elke tuinkamer heeft zo zijn eigen verhaal. Maar dat verhaal is nooit compleet natuurlijk, als de Natuur en Moeder Aarde niet op zijn minst één keer per jaar extra aandacht krijgen via een eigen feest. Dat brengt de mensen namelijk weer even terug naar een gezamenlijk gevoel van respect voor de Natuur en voor Moeder Aarde, vinden ze bij De Cleyne Hortus.

Even aandacht voor elkaar en voor alles wat leeft. Dat doen ze met terugkerende rituelen om gezamenlijk dat respect te kunnen delen. Daarvoor wordt een Romeins gebed voorgedragen, word je verder meegenomen naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi en komen er sfeerbeschrijvingen langs van de natuur in de Middeleeuwen.



Maar daarnaast is er natuurlijk ook muziek van Jantien Schaap op Nyckelharpa en speciaal op zondag komt ook het ensemble Vrolijk Volluk optreden bestaande uit ongeveer 10 muzikanten. Zij spelen wereldmuziek op allerlei muziekinstrumenten van vrolijke en virtuoze tot aansprekende en ook wat nostalgische muziek. Daar kun je even bij wegdromen, omringd door de natuur.



Jantien Schaap geeft speciaal tijdens deze dagen evenzo workshops heilzame zalf maken. Aan deze workshop zijn kosten aan verbonden. Dit in verband met de materiaalkosten. Heb je interesse? Meld je bij binnenkomst snel even aan, want vol is vol.



En dat is nog niet alles.

Je kunt namelijk op beide dagen deelnemen aan een workshop middeleeuwse reidansen? De workshops over deze middeleeuwse rondedansen worden gegeven door Agnes Spruit. Ze legt de eenvoudige passen uit en samen worden enkele reidansen uitgevoerd. Zet even een voetje bij. Het zal je blij maken, aldus De Cleyne Hortus.



Wil je tijdens deze bijzondere middag even rustig luisteren naar een vertelling over de moraliserende natuur in de Middeleeuwen, dan kan dat ook. Op beide dagen neemt Arthur van de Kamp geïnteresseerden mee naar de middeleeuwse natuur, waarbij er ook enkele fabeldieren langskomen.



Er worden wafels gebakken op basis van een middeleeuws recept en je kunt ook andere middeleeuwse huisgemaakte lekkernijen verkrijgen tegen vergoeding. Maar er is ook huisgemaakte boterkoek te verkrijgen en natuurlijk koffie, thee en verfrissingen, waaronder Groningse Moj.



Het belooft een mooie viering van de Natuur te worden bij De Cleyne Hortus met een zeer afwisselend programma.

De Cleyne Hortus, Hoofdweg 43, Nieuw Beerta.

Zaterdag 6 en zondag 7 september 2025 van 13.00 tot 17.00 uur.

Website: www.demiddeleeuwenoldambt.nl

Bron: Arthur van de Kamp

Catharina Glazenburg