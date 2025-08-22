Waterbei 2025 laat Winschoten twee dagen schitteren: Straattheater, muziek en vuurwerk op topniveau

WINSCHOTEN – Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus barst Winschoten uit zijn voegen tijdens Waterbei 2025, het gratis straattheaterfestival dat de binnenstad twee dagen lang omtovert tot een bruisend toneel vol kleur, muziek en spektakel.
Een start vol energie en muziek
Vrijdagavond 21.30 uur start het feest met een bonte parade vanaf Cultuurhuis De Klinker, dwars door de Langestraat naar het Marktplein. Zodra de laatste klanken van de parade verstommen, neemt coverband Toosst het stokje over met een spetterend liveoptreden dat tot middernacht doorgaat.
Zaterdag: één groot openluchttheater
Op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wervelwind van acts uit binnen- en buitenland. Van de gigantische Big Mob Slinky Show uit Australië tot de virtuoze chaos van The Crazy Mozarts uit Spanje, van majestueuze steltlopers en betoverende levende standbeelden tot circus, muziek en interactieve straatacts – Waterbei trakteert jong en oud op verwondering op elke straathoek.
Knallend slot aan de haven
Nieuw dit jaar: het festival sluit zaterdagavond om 22.00 uur af met een spectaculaire vuurwerkshow vanaf een ponton in de haven van Winschoten. Een fonkelende finale die het centrum in licht en kleur hult.
Gratis feest voor iedereen
Dankzij de steun van sponsoren, subsidiegevers, fondsen, vrijwilligers en het trouwe publiek blijft Waterbei gratis toegankelijk. “Waterbei is meer dan een festival – het is een ontmoeting tussen mensen, kunst en de stad,” aldus de organisatie.
Mis het niet!
Waterbei 2025 – vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus in het centrum van Winschoten.
Meer info en het volledige programma: www.waterbei.nl
Bron: Chris de Raaf
Foto: Gorilla – Cie Planète Vapeur
Foto: White Wings – Close Act Theater
Catharina Glazenburg