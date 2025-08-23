Back to the Fifties in hartje Veendam

VEENDAM – Het Museumplein in Veendam was zaterdagmiddag 23 augustus een bruisende, kleurrijke en nostalgische plek. Tijdens Bogdike’s BOG&ROLL – Back to the Fifties waande je je weer helemaal in de tijd van vetkuiven, petticoats, rock-’n-roll en oldtimers!
BOG&ROLL was een middag vol muziek, dans, vintage en stijl, voor jong en oud. Het plein bruiste van de energie met livebands, een dansvloer, een rock-’n-rollmarkt en een schitterende Classic Car Show.
Op het buitenpodium was er muziek van spraakmakende rock’n’roll muzikanten waaronder de uit de UK afkomstige boogie-pianist Cody Lee. Met invloeden van o.a. Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Little Richard en Ray Charles kortom een meeslepende show voor het aanwezige publiek.
Ook traden de vier mannen van de doo-wop/R&B vocal group The Four Candles uit Barcelona op. Vaak onbereikbaar voor een optreden in Veendam, maar dit jaar paste het in hun toer die ze maken door Europa. The Sidewalk Shufflers begeleiden de mannen muzikaal. DJ Rock’n’ Roll Siep is aanwezig en draait fiftiesmuziek tussen de optredens door.
Ook aanwezig waren de dansers van Let’s Swing Groningen. In vol ornaat gebruikten ze de dansvloer met geweldige dansdemo’s.
Verder waren er veel prachtige oldtimers te bewonderen. De Classic Car Show op het Museumplein betekent veel Cadillacs, Chevrolets, Buicks en Pontiacs.
Kapsters Frenz en Reintsje zorgden voor stijlvolle 50’ dameskapsels. Vintage liefhebbers konden hun hart ophalen op de Fifties market en genieten van Delicious Food.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg