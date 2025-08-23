Badmiton Ter Apel gaat aan nieuw seizoen beginnen

TER APEL – Dinsdag 26 augustus start in Ter Apel weer het nieuwe badminton seizoen van recreatieve badminton vereniging BC Pegasus. Goed nieuws voor de leden, maar ook goed nieuws voor mensen die zin hebben om te komen kijken of een keer vrijblijvend mee te komen spelen.
Interessant voor de beginnende speler is, dat BC Pegasus er wederom in is geslaagd om een trainer te vinden. De speeldagen van BC Pegasus zijn dinsdag van 19:30-21:30 uur en donderdag van 20:00-22:00 uur. Om de week op de donderdag zal er dan training zijn voor de leden die daar behoefte aan hebben.
Heeft u zin om te komen badmintonnen, kom gerust een keer langs.
Meer informatie over de vereniging vind je op de website; https://bc-pegasusterapel.nl/. Ook zit de vereniging op Facebook en Instagram.
Brons: Bert-jan Bouwman
Foto’s: Johan Viswat
Catharina Glazenburg