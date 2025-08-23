Brandweer Ter Apel blust buitenbranden

TER APEL – De brandweer van Ter Apel is de afgelopen dagen uitgerukt voor drie buitenbranden.
Donderdag werd brandweer Ter Apel om 15.15 uur opgeroepen voor een gebouwenbrand aan de Drenthweg. Gelukkig viel het mee, het betrof een klein brandje in een tuin.
Vandaag rukten ze rond het middaguur uit voor een buitenbrand aan de Koningsvaren. Daar was tijdens het onkruid wegbranden een kleine brand ontstaan. Dit werd door de bewoners zelf geblust. De brandweer voerde na-controle uit.
Eerder deze week heeft de brandweer een kleine bermbrand aan de Bslaan geblust.
Bron: Brandweer Ter Apel en 112stadskanaal
Catharina Glazenburg