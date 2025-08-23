Drie gewonden bij ongeval Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Bij een ongeval op de N366 zijn vanmiddag drie personen gewond geraakt.
Het ongeval vond vanmiddag om iets na één uur ter hoogte van Nieuwe Pekela plaats. Door onbekende oorzaak botsten een personenauto en een vrachtwagen tegen elkaar. Hulpdiensten, waaronder brandweer Oude- en Nieuwe Pekela en meerdere ambulances, kwamen ter plaatse.
Door de klap belandde de vrachtwagen op zijn zijkant in de sloot. Eén persoon werd door de hulpdiensten uit de auto bevrijd. Voor zover bekend zijn de inzittenden van de (Duitse) personenauto naar een ziekenhuis vervoerd. De vrachtwagenchauffeur werd naar verluidt in een ambulance bahandeld.
Berger Fruitema kwam ter plaatse om de personenauto af te voeren. De weg is enige tijd afgesloten geweest.
Bron: 112groningen
Catharina Glazenburg