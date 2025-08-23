Geslaagde derde editie fietstocht Siepco

OUDE PEKELA – Vanmorgen verzamelden zich zo’n zestig enthousiaste deelnemers bij Siepco voor de derde editie van de fietstocht. Na een hartelijk ontvangst met een kop koffie kon er tussen half tien en half elf worden gestart.
De route, ongeveer 45 kilometer lang, werd gereden aan de hand van fietsknooppunten. Vanaf Siepco ging het gezelschap langs de Pekel Aa, via de Uiterdijksweg naar Oudeschans en vandaaruit over de Oudeschanskerweg naar Bellingwolde. Daar volgde men de Hoofdweg, waar de deelnemers bij nummer 161 het museum MOW (Museum Westerwolde) gratis konden bezichtigen.
Het museum staat bekend om zijn eigentijdse en wisselende tentoonstellingen die vaak aansluiten bij thema’s uit de regio, zoals landschap, geschiedenis en cultuur. Ook de vaste collectie over de rijke historie van Westerwolde trok de belangstelling. Voor veel fietsers was dit een verrassende en inspirerende tussenstop, waar men even rustig rond kon kijken en genieten van kunst en cultuur voordat de tocht werd vervolgd.
Daarna ging de route via de bossen richting Camperplaats Loosterstee, langs de Loosterplassen en over de Dijkweg richting de Vriescheloosterbrug. Hier was een gezellige verzorgingspost ingericht, waar iedereen kon genieten van een broodje knakworst en een drankje.
Vanuit de verzorgingspost werd er weer koers gezet richting Pekela, via Blijham, over de Bouwteweg en de Kentersweg, om uiteindelijk terug te keren bij het eindpunt Siepco. Rond 13.00 uur arriveerde de eerste fietser weer bij het startpunt.
Met mooi weer, een afwisselende route, een cultureel uitstapje en veel gezelligheid kon men na afloop terugkijken op een zeer geslaagde fietstocht.
Vooruitblik: muziek en maritiem erfgoed bij Siepco
Het seizoen bij Siepco zit vol verrassingen. Al kort na de fietstocht kunnen liefhebbers van muziek en cultuur hun hart ophalen. Op zaterdag 6 september 2025 vindt het Late Summer Blues/Rock Festival plaats. Op het podium staan onder meer Gina’s Band of Blues, The 4Horsemen en Ralph de Jongh. Waar de fietstocht de natuur en cultuur van de regio in de schijnwerpers zette, belooft dit festival een swingende afsluiter te worden van de zomer.
Kort daarna, op zaterdag 13 en zondag 14 september 2025, staat Pekela Maritiem op de agenda. Dit nieuwe evenement geeft een inkijk in het maritieme verleden en heden van Pekela. Het evenement vindt plaats bij Siepco.
Met deze evenementen toont Siepco wederom haar veelzijdigheid en betrokkenheid bij het behoud en de presentatie van cultuur, erfgoed en muziek. Fietsers, muziekliefhebbers en geschiedenisliefhebbers kunnen zich dit najaar verheugen op een reeks inspirerende en sfeervolle activiteiten.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg