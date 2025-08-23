Hans Nijland verzorgt onderhoudende presentatie tijdens jubileumavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Zondag 24 augustus is het precies 70 jaar geleden dat de v.v. Westerwolde werd opgericht. Om dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, werd er door het bestuur van de vereniging een jubileumavond georganiseerd voor alle leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren. Daartoe had men Hans Nijland, o.a. oud-directeur van FC Groningen, uitgenodigd een presentatie te verzorgen. Ongeveer 60 personen gaven vrijdagvond 22 augustus in Sportsbar De Dribbel in zwembad De Barlage dan ook blijk van belangstelling.
De jubileumavond werd geopend door voorzitter Gert Luijten van de vereniging met een welkomstwoord. In zijn verdere speech keek hij even kort terug op de 70-jarige historie van de vereniging met z’n vele hoogtepunten, maar ook een aantal dieptepunten. Verder schetste hij dat er nog veel bijzondere zaken staan te wachten voor de op dit moment florerende vereniging. Hierna gaf hij het woord aan gastspreker Hans Nijland.
Op zijn bij vlagen onnavolgbare manier, doorspekt met humor, gaf Nijland een inkijkje in tal van zaken m.b.t. de voetballerij in het algemeen en zijn tijd bij FC Groningen in het bijzonder. Hierbij werden de aandachtige luisteraars o.a. meegenomen naar de totstandkoming van de aankoop van Luis Suárez en de warmte die de Uruguayaan nog steeds voor FC Groningen en Nijland heeft, de werking van transfers in het algemeen met daarbij het reilen en zeilen omtrent het bedingen van doorverkooppercentages en de algehele gang van zaken bij een betaald voetbalorganisatie. Menige hilarische anekdote schudde hij hierbij losjes uit zijn mouw, vaak tot zichtbaar vermaak van de aanwezigen. Na een presentatie van twee keer drie kwartier rondde hij zijn optreden af en bedankte de voorzitter Nijland en zijn vrouw Marieke middels een bos bloemen en een Westerwolde-pakket voor de presentatie. Hierna brachten Nijland en zijn vrouw nog menig eigen boek met geschreven voorwoord aan de man.
Voor velen onder de bezoekers van de avond brak daarna de derde helft aan. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er nog geruime tijd op gezellige manier nagepraat over datgene wat Nijland had verteld en uiteraard bleven ook de v.v. Westerwolde en de voetballerij in het algemeen hierbij niet onbelicht. Kortom, in de analen van de v.v. Westerwolde zal ook deze gezellige jubileumavond vast en zeker een blijvende plaats krijgen.
Bron: HJ Pleiter
Foto’s: HJ Pleiter, Bé Eelsing
Catharina Glazenburg