Hans Nijland verzorgt onderhoudende presentatie tijdens jubileumavond v.v. Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 23 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG LICHT WISSELVALLIG | MEER ZON IN WEEKEND

Er is ook vandaag nog vrij veel bewolking, al zal de zon vooral vanmiddag iets vaker door gaan breken dan gisteren. Dat betekent niet dat het helemaal droog blijft: er kan zon nu en dan een bui of een beetje regen vallen. Ook vanmiddag nog. Het is zeker ook niet warm met een maximum van 18 of 19 graden. De wind is vandaag zwak tot matig, opnieuw uit richtingen tussen noord en west.

Ook vanavond en vannacht is nog een klein buitje mogelijk en ook dan zal de bewolking overheersen. In de opklaringen die er zijn wordt het fris met minima van 9 of 10 graden.

Morgen zijn er meer opklaringen en dan is het droog. Vooral later is er vrij veel zon en het wordt een aangename dag met een zwakke veranderlijke wind en een middagtemperatuur van 19 of 20 graden. Na dit weekend wordt het warm met maandag 22, en dinsdag ongeveer 25 graden. Het is dan zonnig met weinig wind, dinsdag neemt de bewolking toe. Vanaf woensdag is er ook kans op een bui, maar de temperatuur is dan nog vrij hoog. Eind van de week zakt het terug tot ongeveer 21 graden. Dan is de kans op regenbuien wat groter.