DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Vrijdag is tussen 8.20 en 9.50 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Deverweg een Ford Tourneo aangereden. De wagen heeft voor 1.500 euro schade aan het achterspatbord. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260.
Bunde
Om 11.30 uur vrijdagmorgen heeft de politie bij een controle op de Mühlenstraße een 32 jarige automobilist uit Bunde aangehouden. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van THC verkeerde. Hij werd voor bloedonderzoek meegenomen en kreeg een rijverbod opgelegd.
Haren
Vrijdag is om 16.28 uur op het fietspad langs de Waldstraße een 66 jarige man op een e bike aangereden. Hij werd door een 25 jarige bestuurster van een Mercedes CLA over het hoofd gezien, toen zij rechtsaf naar de B408, richting Haren, wou afslaan. De fietser is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De automobiliste kwam met de schrik vrij.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg