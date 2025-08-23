Veendam 1894 winnaar Parkstadtoernooi

WILDERVANK – Veendam 1894 is zaterdagmiddag 23 augustus winnaar geworden van het welbekende Parkstadtoernooi die werd gehouden op het sportpark van Wildervank.
Nadat in 2009 dit toernooi voor het laatst is gehouden heeft DWZ dit in 2023 weer nieuw leven in geblazen om de onderlinge saamhorigheid te vergroten. En dat is ruimschoots gelukt. VV Bareveld was in 2024 gastheer van de Parkstadtoernooi. En dit jaar was vv Wildervank gastheer.
Vanaf 12.00 uur streden de voetbalverenigingen van Bareveld, Veendam 1894, vv Wildervank, Meeden en DWZ in een halve competitie om de felbegeerde Parkstadbokaal.
Het openingsduel ging tussen Wildervank en DWZ. De laatste wedstrijd op het programma ging tussen Wildervank en Veendam 1894. Daarna volgde de prijsuitreiking.
Uitslagen;
DWZ – Wildervank 0-1
Meeden – Bareveld 1-1
Veendam 1894- DWZ 0-0
Wildervank – Meeden 2-0
Veendam 1894 – Bareveld 3-1
DWZ – Meeden 0-0
Bareveld – Wildervank 0-3
Meeden – Veendam 1894 0-3
Bareveld – DWZ 0-2
Wildervank – Veendam 1894 0-2
Einduitslag; Veendam 1894, 2. Wildervank, 3. DWZ, 4. Meeden, 5. Bareveld.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg