ZEPTA Waterpolotoernooi: Strijd en sfeer bij Moekesgat

TER APEL – Vandaag stond het 55e Internationaal Waterpolotoernooi bij zwembad en camping Moekesgat volledig in het teken van de wedstrijden. Al vanaf 08.00 uur barstte de strijd los op de verschillende velden, met teams uit binnen- en buitenland die hun beste spel lieten zien.
Met maar liefst 127 teams uit 8 landen heerste er een sportieve en internationale sfeer. Het publiek kon genieten van spannende duels, uiteenlopend van recreatieve teams tot wedstrijden op topniveau. Tussen de wedstrijden door werd er op het terrein volop nagepraat, terwijl de camping gonsde van de gezelligheid die dit toernooi al decennia zo bijzonder maakt.
Feest in de avond
Na een dag vol actie in het water, volgde ’s avonds opnieuw een feestelijk hoogtepunt. Met een DJ-optreden op het feestterrein werd er gedanst en gefeest tot in de late uurtjes, zoals traditiegetrouw bij het ZEPTA-toernooi hoort.
Vooruitblik: finales op zondag
Morgen, zondag 24 augustus, wordt de finale dag. De toegang is gratis.
13.00 uur – Damesfinale
14.00 uur – Herenfinale
Dan wordt duidelijk wie zich de kampioenen mogen noemen van deze 55e jubileumeditie. De organisatie verwacht veel publiek om de spannende ontknoping mee te maken.
Met de succesvolle wedstrijddag van vandaag is de spanning opgebouwd naar morgen, wanneer Ter Apel opnieuw het centrum van de internationale waterpolo-community zal zijn.
Bron en foto’s: André Dümmer
Catharina Glazenburg