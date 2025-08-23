Zomernummer Terra Westerwolda verschenen

WESTERWOLDE – Het zomernummer van Terra Westerwolda is verschenen. Het nieuwste exemplaar van het tijdschrift is bij de abonnees op de mat gevallen en is verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.
Interview met Henk Vieregge uit Vlagtwedde
Henk Vieregge is een bekend gezicht in Vlagtwedde en daarbuiten. Samen met zijn vrouw Truida runt hij inmiddels meer dan 25 jaar de Blokker aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde. Al zo’n 90 jaar is er op die plek in het dorp een winkel in huishoudelijke artikelen te vinden. Lizanne Trenning sprak met Henk over de historie van de winkel en over zijn betrokkenheid bij het dorp Vlagtwedde.
De tragische levensloop van Jan Hindriks
In de 18e eeuw kwam de zorg voor minderbedeelden in de samenleving vooral voor rekening van de diaconie van de kerkelijke gemeente. De diaconie besloot dan welke vorm van hulp verleend moest worden. Aan het einde van de 18e eeuw kreeg Jan Hindriks uit Veele ook diaconale steun. Die verliep echter niet naar Jan Hindriks’ tevredenheid. Toen de diaconie van Vlagtwedde in 1799 weigerde Jan Hindriks geld te geven, liep het volledig uit de hand… Hoe dit afliep, leest u in Terra Westerwolda!
De ramen hebben ogen
Op 12 april, de dag dat het 80 jaar geleden was dat het dorp Onstwedde werd bevrijd, verscheen het tweede Onstwedder oorlogsverhalenboek: De ramen hebben ogen. Chonda Luring verzamelde opnieuw de verhalen van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt om deze te bewaren voor de toekomst. In Terra Westerwolda beschrijft Chonda hoe ze door brieven en aantekeningen, maar ook cassettebandjes en fotoalbums diverse oorlogsverhalen kon optekenen.
En verder…
Namens het MOW | Museum Westerwolde schreef Obby Veenstra over een sprekend object uit hun collectie, ditmaal het schilderij Sandjerhuus van de bekende Groninger schilder Johan Dijkstra. Jan Huizing neemt de lezers in de 20e aflevering van ‘Uit de geschiedenis van Westerwolde’ mee in hoe in de achttiende eeuw aan watermanagement werd gedaan. Jakob Been reconstrueerde een gezinsdrama dat zich in 1958 voltrok in Ter Apel, toen aan de HBS- weg een gasexplosie plaatsvond. Koene Velema schreef over een schurkenstreek in Bourtange.
Dit en nog veel meer leest u in het zomernummer van Terra Westerwolda!
Bron: Lizanne Trenning
Catharina Glazenburg