Auto en caravan in brand Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht stonden in Stadskanaal een geparkeerde auto en een caravan in brand.
Om 03:09 uur werd brandweer Stadskanaal gealarmeerd voor een autobrand. Op de parkeerplaats naast het gemeentehuis aan het Raadhuisplein stond de achterkant van een auto in brand. Het betrof het voertuig van de Handhaving Stadskanaal. De brand werd geblust en het gebied rondom het voertuig werd afgezet met afzetlint. Meerdere politie eenheden zijn direct in de wijken op zoek gegaan naar verdachte personen.
Binnen een uur stond een caravan, die geparkeerd was voor een flat aan de Utrechtselaan, in brand. De brand was aan de voorzijde, bij de trekhaak.
Ook zijn in de omgeving van de Luxemburglaan ruitenwissers van auto’s vernield.
De politie doet onderzoek naar de branden. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen worden verzocht de politie van Stadskanaal te bellen 0900-8844, anoniem 0800-7000.
Meerdere autobranden de laatste periode
In de nacht van 13 op 14 augustus stonden in de omgeving van de Lyceumlaan op meerdere locaties zes auto’s in brand. Later die nacht stond bij een speeltuin aan de Burgemeester Reyndersstraat een houten speeltoestel in brand. Ook was er brand in meerdere kliko’s.
In de nacht van 11 op 12 juli was er een autobrand op de carpoolplaats aan de Van Boekerenweg. De bestelbus raakte daarbij zwaar beschadigd.
Info: 112regioflits
Foto’s met dank aan: FB 112regiostadskanaal en 112stadskanaal
Catharina Glazenburg