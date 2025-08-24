Burgemeester Klaas Sloots opent Oogstfeest in Onstwedde: “Onstwedde op zijn best, de diamant van Westerwolde”

ONSTWEDDE – Vanmorgen opende burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal de 44ste editie van het Oogstfeest in Onstwedde. Voor deze feestelijke gelegenheid verscheen hij als een heer van stand, compleet met ambtsketen en hoge hoed.

In zijn openingsspeech sprak Sloots lovende woorden over het evenement: “Onstwedde op zijn best, de diamant van Westerwolde. Een moment om stil te staan bij wat de aarde ons heeft gegeven, maar ook een feest van verbinding waar heden en verleden samenkomen – een ode aan de oogst.”

Burgemeester aan de vlegel

Als dank voor zijn toespraak kreeg de burgemeester een tegoedbon voor een cursus bij Onstwedder Gaarv’n, de organiserende stichting die nieuwe vrijwilligers zoekt. Daarbij werd hij meteen uitgedaagd om te proberen of vlegeldorsen iets voor hem is. “Ik weet niet of ik dat wel kan,” zei de burgemeester aarzelend. Waarop een jongetje uit het publiek riep: “Als ik het kan, kun jij het ook!” Na een paar slagen had Sloots de slag te pakken – tot groot plezier van het publiek.

Een feest voor jong en oud

Het Oogstfeest bood ook dit jaar een uitgebreid programma voor jong en oud. Bezoekers genoten van demonstraties van oude ambachten zoals touw draaien, koperslaan, diverse handwerken en smeden. Er was een grote oldtimershow met tientallen antieke voertuigen en de traditionele Groninger Boeren Boeldag, waar oude boerenobjecten en antiek onder de hamer gingen. Ook ontbrak de dorsmachine niet.

Voor kinderen waren er diverse activiteiten zoals broodjes bakken op een houtvuur, een draaimolen en vermaak door Jos Tipker. Daarnaast was er een modeshow en waren er demonstraties met radiografisch bestuurbare voertuigen en optredens van Miranda & The Music Boys, shanty- en amusementskoor ’t Kompas en vrolijke klanken van een draaiorgel.

Grootste eendaagse evenement in de regio

Het Oogstfeest trekt jaarlijks duizenden bezoekers en geldt als een van de grootste eendaagse evenementen van de regio. Ondanks het bewolkte weer bleef het grotendeels droog en was de sfeer uitstekend. De versgebakken broden en spekdikken vonden gretig aftrek.

RTV Westerwolde was bij het evenement aanwezig en zond de programma’s: Dieverdoatsie, Op ain Kneie en Brunchroom live vanuit de locatiewagen uit.

Meer informatie over stichting Onstwedder Gaarv’n en toekomstige activiteiten is te vinden op www.onstweddergaarvn.nl.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. Meer foto’s vindt u HIER in drie delen.