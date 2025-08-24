Drukke zondagmorgen voor brandweer Veendam

VEENDAM – Dat de brandweerman veelzijdig is omdat het werk niet alleen het blussen van branden omvat, maar ook het redden van mens en dier bij diverse ongevallen, bleek zondagmorgen weer overduidelijk.
Eerst hebben de brandweerlieden met behulp van de hoogwerker het ambulancepersoneel in de Kerkstraat geassisteerd bij het afhijsen van een persoon.
Rond het middaguur rukten ze uit naar OBS De Noorderbreedte aan de Meezenbroekstraat, waar zeer waarschijnlijk een aangereden kat in een opslaghok op het schoolplein zat opgesloten. Uiteindelijk kon de eigenaar de kat in de armen sluiten.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg