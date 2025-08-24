Elfde Shanty Veenvaart Festival groot succes in Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – Het centrum van Emmer-Compascuum stond vandaag volledig in het teken van zang en gezelligheid tijdens het elfde Shanty Veenvaart Festival. Het evenement, dat werd georganiseerd door de Rundezangers, trok veel publiek en werd onder prachtige weersomstandigheden gehouden.
Vanaf 11.00 uur traden de volgende koren op, die om en om een half uur hun zeemansliederen ten gehore brachten:
- Störmwind uit Wedde
- ’t Komas uit Emmer-Compascuum
- De Stormvogels uit Emmen
- De Rundezangers uit Emmer-Compascuum
De afwisselende optredens zorgden voor een sfeervolle dag vol muziek en samenzang. Bezoekers genoten niet alleen van de klanken van de shantykoren, maar ook van de gemoedelijke sfeer in het dorp.
Het festival werd afgesloten met veel positieve reacties en smaakt duidelijk naar meer.
Foto’s: Gerda Boeijing
Catharina Glazenburg