Hardlopers Groot Westerwolde Tocht van start

WEDDE – Vandaag is de Groot Westerwolde Tocht voor Wensambulance Noord Nederland.
Voor de vierde keer organiseert Team Wens Marathon vandaag de Groot Westerwolde Tocht. Wandelen en trailrunnen over schitterende routes door de prachtige natuur van Westerwolde, rondom Wedde, Wessinghuizen en Wedderbergen. Deelnemers kunnen kiezen uit 5 en 10 Westerwoldse mijlen (ongeveer 8 en 16 kilometer). De tocht is uitverkocht; er lopen zo’n 400 deelnemers mee.
Meijco van Velzen was bij de start van de hardlopers. Hoewel er geen tijdwaarneming is gingen ze fanatiek van start.
Het inschrijfgeld gaat rechtstreeks naar Wensambulance Noord Nederland. De lopers kregen een mooie herinnering. Vervolgens is het genieten van het Terrassenfeest met live-muziek bij Eetcafé De Leeuw en Café Slijterij Westerwolde in Wedde.
Foto’s: Meijco van Velzen
Catharina Glazenburg