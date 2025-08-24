Ierse sfeer in Sellingen: D’Irish Folk geeft spetterend optreden in Openluchttheater De Barkhoorn

SELLINGEN – Vanmiddag werd het Openluchttheater De Barkhoorn gevuld met de klanken van Schotse en Ierse folk tijdens een geweldig optreden van de band D’Irish Folk. Zo’n honderd belangstellenden genoten van een middag vol muzikale gezelligheid en folklore – Ierse sfeer op z’n best!
De groep, afkomstig uit Emmen en omstreken, bracht een vrolijke mix van opzwepende Irish Folk, aangevuld met Schotse en Nederlandse invloeden. Met hun speelplezier, meerstemmige zang, verrassende instrumentwissels en authentieke sound wist de band het publiek te raken.
Het repertoire van de band zit bomvol bekende meezingers en prachtige ballades van grootheden als The Dubliners, The Fureys, Jim McCann, Paddy Reilly en Phil Coulter.
De bandleden
- Gerrit Kort (Gurt McShort) – zang, gitaar en percussie
- Edgar Smit – zang, gitaren, basgitaar, mandoline, Ierse bouzouki, banjitaar, mondharmonica, kazoo en percussie
- Jeanet Welink – zang, gitaar, tinwhistle, mandoline, Ierse bouzouki, melodion en accordeon
- Anton Oortmann – basgitaren
- Esther Smit – gitaar, mandoline, accordeon, epinet, fluit, bodhrán, wasbord, viool en zang
Met zoveel instrumentale veelzijdigheid en enthousiasme was het optreden een waar feest voor liefhebbers van folk en live muziek.
Bron: D’Irish Folk
Foto’s: Johannes Velthuis