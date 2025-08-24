DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Om kwart voor drie vannacht is de brandweer uitgerukt voor de melding van een woningbrand op de bovenverdieping van een appartementencomplex aan de Friesenstraße. De brand woedde in de keuken. Het gezin met meerdere kinderen, wist zichzelf in veiligheid te brengen. Het vuur was snel onder controle; er raakte niemand gewond. De woning werd geventileerd en met een warmtebeeldcamera gecontroleerd op nog aanwezige gloeiende resten. De familie is tijdelijk elders ondergebracht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Meppen

Tussen 16.00 en 16.30 uur is in een parkeerhaven aan de Burgstraße, ter hoogte van nummer 12, een zwarte Audi A4 aangereden. De auto stond tegen de rijrichting in geparkeerd en heeft schade aan de deur aan de passagierszijde.

Tussen vrijdag 16.00 en zaterdag 15.45 uur is op een parkeerplaats aan de Kleiststraße het achterwiel van een geparkeerde Opel Agila gestolen.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.

Dörpen

Vannacht zijn bij twee ongevallen jongeren gewond geraakt. Rond één uur kreeg de politie een melding dat op het fietspad tussen de Vitusstraße en de Heeder Straße met grote snelheid twee scooters reden. De scooters hadden geen kentekenplaten en één er van reed zonder licht. De politie gaf de bestuurders een stopteken, maar ze gingen er vandoor. De politie zette de achtervolging in. Hierbij maakten ze gebruik van het blauwe zwaailicht en sirene. Kort daarna botste ter hoogte van het kruispunt met de B401 een 15 jarige scooterbestuurder tegen een BMW5, die vanuit de richting Heede naar Surwold reed. De jongen raakte zwaargewond en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De 14 jarige bestuurder van de andere scooter verloor de controle over zijn voertuig en kwam ten val. Hij bleef ongedeerd, maar een 14 jarig meisje dat bij hem achterop zat raakte gewond aan haar pols. Beide scooters en de BMW raakten dusdanig beschadigd, dat zij moesten worden afgesleept.

Papenburg

Donderdag is tussen 16.30 en 17.49 uur op de parkeerplaats van een winkelcentrum aan de Deverweg een Mercedes E-klasse aangereden. Op de linkerzijde van het voertuig zijn witte lakresten zichtbaar. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Aschendorf

Tussen 15.00 en 18.10 uur is op de parkeerplaats van de Combi aan de An den Bleicherkolken in Aschendorf een Toyota Verso aangereden. De wagen heeft links achter schade. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Bunde

De brandweer van Bunde en Bunderhee is vanmorgen na een melding van een buitenbrand uitgerukt naar de Steinhausstraße. Daar bleek een boer op een akker stro aan het opbranden te zijn. Een inzet was verder niet nodig.