Mevrouw Brouwer uit Pekela 15000e bezoeker zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 24 augustus, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL LATER DE ZON | ENKELE WARMERE DAGEN

Het wordt een mooie zondag, al is er eerst vrij veel bewolking en er kan tot rond in het begin van de middag ook nog wel een bui vallen. Maar het wordt vanmiddag uiteindelijk zonnig en met een zwak tot matig windje uit west tot noordwest is de maximumtemperatuur zo’n 19 graden.

Morgen kan daar 2 of 3 graden bij komen en het is dan de hele dag redelijk zonnig met vooral wat sluierbewolking. Er is morgen maar weinig wind en vannacht kan het daardoor eerst afkoelen tot een graad of 8. Met kans op mistbanken.

Dinsdag komt er een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid en dat geeft een stijging tot rond 25 graden. Een zomerse dag dus, met een wisselende bewolking maar vooral ook flinke zonnige perioden. Woensdag zitten we met de temperatuur ook goed maar dan komt er meer bewolking en er is dan ook kans op een bui. Na woensdag gaat er van de temperatuur iets af en dan is het licht wisselvallig met soms wat regen en af en toe zon. Meer kans op buien is er volgend weekend.