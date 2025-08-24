ONSTWEDDE – Mevrouw Brouwer uit Pekela 15000e bezoeker zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde
Al jaren komt mevrouw A. Brouwer uit Pekela ’s ochtends trouw haar baantjes zwemmen in zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde.
Afgelopen vrijdagmorgen werd ze opgewacht door een delegatie van het stichtingsbestuur want toen was ze de 15000e bezoeker dit jaar.
Mevrouw Brouwer kreeg een gratis zwemabonnement voor komend seizoen aangeboden.
Het zwembad ‘t Vlasmeer is eigendom van de gemeente Stadskanaal maar het wordt gerund door “Stichting zwembad ‘t Vlasmeer”.
Deze stichting bestaat uit 6 enthousiaste bestuursleden en zij exploiteren het bad.
Zo beheren zij de kiosk, huren het personeel in, doen het (klein) onderhoud van het bad en het terrein, organiseren de activiteiten in het bad en daarnaast beheren en schaffen zij het speelmateriaal en inventaris aan.
Geert Smit
Foto’s Ingezonden door ’t Vlasmeer
