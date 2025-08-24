Projectgroep zamelt vanuit Zorgonderneming de Vossenburght spullen in voor scholen en ziekenhuizen in Gambia

WINSCHOTEN – Vrijdag 21 maart jl. ging de Gambia werkgroep met 8 personen 13 dagen naar Gambia om alle ingezamelde medische spullen, schoolartikelen en kleding daar te verdelen. Hierbij waren ook leden van de projectgroep Gambia vanuit Zorgonderneming de Vossenburght Winschoten. Zoals verwacht werd het een drukke periode, waarin ze alle vooruit verstuurde spullen (ruim 220 dozen) en de inhoud van 8 extra koffers gingen verdelen.
Het was wederom een onvergetelijke en indrukkende reis, waarin ze veel hebben gezien. De armoede, de arbeidsomstandigheden in de ziekenhuizen en de scholen, de dankbaarheid van ziekenhuispersoneel, de dankbare docenten en ook de blije kinderen hebben deze reis tot een prachtige ervaring gemaakt.
Ook in Winschoten worden weer veel spullen ingezameld om de volgende keer mee te nemen. De voorbereidingen voor een nieuwe donatie zijn alweer in volle gang. Er zijn momenteel al 140 bananendozen ingepakt. Deze zijn veelal gevuld met medische items. Het doel is om opnieuw bij diverse scholen langs te gaan. Het is ongelofelijk om te zien wat dat met de kinderen doet als zij hun eigen pen en/of ballon mogen ontvangen. Ze willen de dozen graag in november via Gilze laten verschepen naar Gambia. Zelf zullen ze er in maart 2026 als projectgroep naar toe gaan om de dozen door het land heen te doneren.
Hoewel de werkgroep dankzij uw hulp al veel medisch materiaal, hygiëneproducten, gebreide of gehaakte kinderdekens en diverse schoolartikelen kon inzamelen, vinden ze het erg fijn als ze ook financieel worden gesteund. Het is nog steeds mogelijk om te doneren. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ze om de spullen op de locaties te krijgen waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is!
Bron en foto’s: Bonno van Essen
Catharina Glazenburg