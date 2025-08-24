Repetities Toneelvereniging Jipsinghuizen van start

JIPSINGHUIZEN – Toneelvereniging Jipsinghuizen gaat beginnen aan hun nieuwe klucht: Puinhoop in de kringloop.
De toneelvereniging houdt u in een wekelijkse column op hun Facebookpagina op de hoogte van hun repetities; hoe ze het toneel gaan opbouwen, het spel zo goed mogelijk gaan neerzetten en ook de bloopers komen natuurlijk ook aan bod. Hun volgers zitten dan al op de eerste rij!
Verbaast u zich er ook wel eens over dat bij “Tussen Kunst en Kitsch” zeer waardevolle objecten ontdekt worden, die slechts voor een paar euro in een kringloopwinkel zijn gekocht? Trea en Lolo verbazen zich er ook over, maar wat extra erg is, is dat hun eigen kringloopwinkel deze flater heeft geslagen.
Eigenaresse Trea besluit om maatregelen te nemen en schakelt de deskundige Van Dongeren in. Maar heeft ze wel de juiste persoon ingeschakeld?
Ondertussen komt er een extra hulp in de winkel in de persoon van Dolf, maar heeft Trea daar wel een goede zet mee gedaan?
Om de puinhoop in de kringloop compleet te maken, loopt een echtpaar de winkel in en uit met hun huisraad, worden schilderijen verwisseld en komt de huisbaas langs, die hele andere plannen met het pand heeft.
Ondertussen gaat de verkoop gewoon door, maar er gaan wel hele eigenaardige items over de toonbank.
Wederom een dolkomische klucht, geschreven door Henk Roede, die altijd garant staat voor een hilarische opvoering.
Zodra de kaartverkoop van start gaat zullen ze dit laten weten via Westerwolde Actueel en Facebook.
Bron: Toneelvereniging Jipsinghuizen, Janneke Santing
Catharina Glazenburg