Sfeervolle Zomerfair bij Atelier “De Tuinkamer” in Valthermond

Foto: Johannes Velthuis
- CG - Provincie Drenthe

VALTHERMOND Voor de zevende keer vond vandaag de gezellige zomerfair plaats op het terrein van Atelier “De Tuinkamer” in Valthermond. Onder een zomerse sfeer genoten bezoekers van een divers aanbod aan producten, demonstraties en live muziek.

Zo’n zestig deelnemers boden een breed scala aan woon- en lifestyleartikelen aan, waaronder sieraden, kleding, woondecoratie, vachten, brocante, schilderijen, planten en streekproducten. Ook zelfgemaakte artikelen vonden gretig aftrek bij het publiek.

De fair werd extra sfeervol gemaakt door diverse demonstraties en muzikale omlijsting van Nelleke Honning, die live zorgde voor passende achtergrondmuziek.

Foto’s: Johannes Velthuis

Catharina Glazenburg

