Teller vierde Groot Westerwolde Tocht staat nu al op ruim 17.000 euro

WEDDE – Vandaag vond voor de vierde keer de Groot Westerwolde Tocht plaats, georganiseerd door Team Wens Marathon. Het evenement, bestaande uit wandel- en trailrunroutes van 5 en 10 Westerwoldse mijlen (circa 8 en 16 kilometer), voerde de deelnemers langs de prachtige natuur van Westerwolde rondom Wedde, Wessinghuizen en Wedderbergen.
De tocht was volledig uitverkocht en trok zo’n 400 deelnemers. Het inschrijfgeld van €15,- per persoon kwam volledig ten goede aan Wensambulance Noord-Nederland, een stichting die wensen vervult van ernstig zieke mensen. Tijdens de start werd een cheque overhandigd met een voorlopige opbrengst van €17.500,-; een bedrag waarmee medeorganisator Johannes Houwen heel tevreden is!
Bijzondere prestatie van André Mink
Een van de meest indrukwekkende deelnemers was André Mink uit Stadskanaal, die in zijn rolstoel de langste afstand aflegde. Onder begeleiding van brandweerwagens met sirenes, familie en vrienden werd hij feestelijk binnengehaald. Dankzij sponsoren bracht zijn actie maar liefst €6.452,- op voor het goede doel.
Sfeervol evenement met muziek en terrasfeest
Onderweg genoten de deelnemers van gratis lekkernijen bij Poffert & Zo en een verzorgingspost bij Voedselbos Ter Wupping. Na afloop werd de bel van binnenkomst geluid, ontvingen de lopers een medaille en barstte het terrasfeest los bij Eetcafé De Leeuw en Café Westerwolde.
Muzikale optredens waren er van De Esperando’s en The Oldambt Blues Company. Bart Kruizinga, Eltje Doddema en Harm Tabak zorgden op het terras van Poffert en Zo voor de muzikale omlijsting.
Over Wensambulance Noord-Nederland
Wensambulance Noord-Nederland heeft dit jaar al 150 wensen vervuld. Zij beschikken over een speciaal ingerichte ambulances, waarmee de 60 vrijwilligers, 20 ambulancemedewerkers en 40 man verplegend personeel, terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek brengen en wensen vervullen voor volwassenen en kinderen die ernstig ziek zijn, bedlegerig of terminaal zijn.
Foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg