Zet een stap terug in de tijd bij Middeleeuws Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 6 en zondag 7 september zet Ter Apel weer een stap terug in de tijd tijdens Middeleeuws Ter Apel.
Het wordt een weekend vol spanning, gezelligheid en veel bezienswaardigheden. Het thema dit jaar is “bouwen in de middeleeuwen”. Ambachtslieden laten zien hoe en met welke gereedschappen er werd gebouwd.
Verder slentert u langs de middeleeuwse markt, bewondert u de ambachtslieden en de vele middeleeuwse kampementen. Kinderen vermaken zich bij de kinderspelen, terwijl ouders even neerstrijken bij de terrassen.
Beide dagen is er in de middag een veldslag en op zaterdagavond is er een prachtige vuurshow.
Op zaterdag vanaf 18.00 uur gratis toegang.
Bron: Gerda Toussain
Catharina Gazenburg