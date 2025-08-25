60’s & 70’s Party in MFA Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Hunkert u soms ook even terug naar de tijd van de jaren 60 en 70? Zaterdagavond 27 september a.s. kunt u het herbeleven in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen m.m.v. The Outtakes.
The Outtakes, die bekend staan als een van de beste sixties coverbands van Nederland, brengt muziek met de kwaliteit die vroeger zo gewoon was. Klassieke rocksongs op authentieke wijze gespeeld. Het repertoire varieert van stoere nummers van onder meer The Free, Small Faces, Kinks, Zombies, The Beatles, The Rolling Stones en Doors tot gevoeliger werk, zoals van The Moody Blues. Maar ook Nederpopsongs van onder meer Brainbox, Golden Earring en Rob Hoeke komen voorbij. Onder het motto ‘Daughters, lock up your Mothers’ rockt The Outtakes de pannen van het dak.
Het is een feest van herkenning voor zowel jong als oud, waarbij u zich even weer de tiener van toen waant en u even los bent van de hectiek van deze tijd. The Outtakes bestaat uit Coos Grevelink op gitaar, zang en mondharmonica, Harrie Groenewold op drums, Ger Warink op bas en zang en Ronald Boxma op toetsen en zang.
De aanvang is 20:30 uur. Zaal open 20:00 uur. Bent u gekleed naar de tijd van toen, dan zorgt MFA Ons Noabershoes voor een aangeklede locatie.
Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.
Bron: Pieter Huttinga
Catharina Glazenburg