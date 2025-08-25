60’s & 70’s Party in MFA Ons Noabershoes

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 25 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | ENKELE ZOMERSE DAGEN

Het is een mooie maandag met vrij veel zon en af en toe een paar wolkenvelden die enkele bewolkte momenten geven. Maar het is een rustig dagje met een zwakke veranderlijke wind, en na de koelte van vannacht stijgt het naar een maximum van 23 graden.

Morgen zit daar ook nog wat rek in want dan kan het zomaar eens 26 of 27 graden worden. Vannacht is het ook al minder koud want de minimumtemperatuur voor komende nacht is 13 graden. Er blijft ook een beetje wind. Mórgen staat er windkracht 2 tot 4 uit zuidoost tot zuid. Daarmee komt er gaandeweg iets meer bewolking en morgenavond is er ook kans op een bui. Veel zal dat niet zijn en ook woensdag valt er niet meer dan een enkele lokale bui. Ook woensdagmiddag is het bij ons zomers warm met 25 of 26 graden.

Donderdag is 25 of 26 graden nog mogelijk, daarna zakken we terug tot rond 22 graden. Donderdag neemt de kans op enkele buien toe en vrijdag en volgend weekend zet dat door. Heel regenachtig wordt het niet en de kans op onweer is dan ook niet zo groot, maar er kunnen een paar flinke regenbuien voorbijkomen.